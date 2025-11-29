Кількість постраждалих від атаки Росії на Київ зросла до 38

Увечері 29 листопада рятувальники завершили роботу на місці російських ударів у Києві. Згідно з останньою інформацією, число постраждалих збільшилося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС
Під час нічної атаки постраждали десятки об’єктів житлового та цивільного призначення. Рятувальники ліквідували пожежі, вилучили небезпечні уламки.
Внаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей, десятки отримали поранення, серед них - діти. Працівники ДСНС врятували десятки мешканців, надали психологічну допомогу постраждалим та евакуйованим, а також організували пункти підтримки для тих, хто втратив житло.
Через пошкодження інфраструктури сотні домівок залишилися без світла та без тепла. Рятувальні служби продовжують обстеження районів, аби гарантувати безпеку мешканцям і надати необхідну допомогу.
Нагадаємо, що в ніч на 29 листопада Росія здійснила масовану атаку дронами та ракетами по Україні, основними цілями були Київ і область.
Також повідомлялося, що російські війська атакували енергетичну інфраструктуру . Внаслідок обстрілу сотні тисяч абонентів залишились без світла.
Детальніше про наслідки масованого удару по Києву читайте в матеріалі РБК-Україна.