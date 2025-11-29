Кількість постраждалих від атаки Росії на Київ зросла до 38

Під час нічної атаки постраждали десятки об’єктів житлового та цивільного призначення. Рятувальники ліквідували пожежі, вилучили небезпечні уламки.

Фото: наслідки російських ударів по столиці (ДСНС України)

Внаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей, десятки отримали поранення, серед них - діти. Працівники ДСНС врятували десятки мешканців, надали психологічну допомогу постраждалим та евакуйованим, а також організували пункти підтримки для тих, хто втратив житло.

Фото: робота психологів після ударів РФ (ДСНС України)

Через пошкодження інфраструктури сотні домівок залишилися без світла та без тепла. Рятувальні служби продовжують обстеження районів, аби гарантувати безпеку мешканцям і надати необхідну допомогу.