Кількість постраждалих від атаки Росії на Київ зросла до 38

Фото: наслідки російських ударів по столиці (ДСНС України)
Автор: РБК-Україна

Увечері 29 листопада рятувальники завершили роботу на місці російських ударів у Києві. Згідно з останньою інформацією, число постраждалих збільшилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС

Під час нічної атаки постраждали десятки об’єктів житлового та цивільного призначення. Рятувальники ліквідували пожежі, вилучили небезпечні уламки. 

Фото: наслідки російських ударів по столиці (ДСНС України)

Внаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей, десятки отримали поранення, серед них - діти. Працівники ДСНС врятували десятки мешканців, надали психологічну допомогу постраждалим та евакуйованим, а також організували пункти підтримки для тих, хто втратив житло. 

Фото: робота психологів після ударів РФ (ДСНС України)

Через пошкодження інфраструктури сотні домівок залишилися без світла та без тепла. Рятувальні служби продовжують обстеження районів, аби гарантувати безпеку мешканцям і надати необхідну допомогу.

Масований удар по Україні 29 листопада

Нагадаємо, що в ніч на 29 листопада Росія здійснила масовану атаку дронами та ракетами по Україні, основними цілями були Київ і область.

Також повідомлялося, що російські війська атакували енергетичну інфраструктуру . Внаслідок обстрілу сотні тисяч абонентів залишились без світла.

Детальніше про наслідки масованого удару по Києву читайте в матеріалі РБК-Україна.

