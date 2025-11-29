RU

Число пострадавших от атаки России на Киев возросло до 38

Фото: последствия российских ударов по столице (ГСЧС Украины)
Автор: РБК-Украина

К вечеру 29 ноября спасатели завершили работы на месте российских ударов в Киеве. Согласно последней информации, число пострадавших увеличилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС

Во время ночной атаки пострадали десятки объектов жилого и гражданского назначения. Спасатели ликвидировали пожары, изъяли опасные обломки.

Фото: последствия российских ударов по столице (ГСЧС Украины)

В результате атаки погибли по меньшей мере два человека, десятки получили ранения, среди них - дети. Работники ГСЧС спасли десятки жителей, оказали психологическую помощь пострадавшим и эвакуированным, а также организовали пункты поддержки для тех, кто потерял жилье.

Фото: работа психологов после ударов РФ (ГСЧС Украины)

Из-за повреждения инфраструктуры сотни домов остались без света и без тепла. Спасательные службы продолжают обследование районов, чтобы гарантировать безопасность жителям и оказать необходимую помощь.

 

Массированный удар по Украине 29 ноября

Напомним, что в ночь на 29 ноября Россия провела массированную атаку дронами и ракетами по Украине, основными целями были Киев и область. .

Также сообщалось, что российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру. В результате обстрела сотни тысяч абонентов остались без света.

Подробнее о последствиях массированного удара по Киеву читайте в материале РБК-Украина.

