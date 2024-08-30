Кількість постраждалих після обстрілу Сум зросла до 13 (фото, відео)

Через авіаудар по Сумах 30 серпня постраждали вже 13 людей. В місті спостерігається задимлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України, Сумську ОВА.

"За попередніми результатами виявлено незначене перевищення концентрації діоксиду сірки та діокисду азоту", - розповіли в Сумській ОВА , де зазначили, що спеціалісти контролюють і стан повітря в місті.

Через пожежу на підприємстві сталося загоряння приміщень, в небі над Сумами спостерігається чорний дим.

"На місці події працюють рятувальники. Задіяно спеціальну пожежну техніку, зокрема, для проведення висотних робіт та підвезення води. Пожежу вдалося локалізувати. Роботи продовжуються", - констатували вогнеборці.

Крім того, за даними рятувальників, через російську атаку виникла пожежа великих масштабів, зруйновано будівлі та приміщення.

Обстріл Сум

Російські війська завдали авіаудару по підприємству в Сумах у ніч проти 30 серпня. Спочатку повідомлялося про постраждалих.

Спочатку через обстріл Сум постраждали дев'ятеро людей, пізніше кількість поранених зросла до 11. Також відомо про двох загиблих через атаку на Суми.

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