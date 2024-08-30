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Число пострадавших после обстрела Сум выросло до 13 (фото, видео)

Сумы, Пятница 30 августа 2024 14:11
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Число пострадавших после обстрела Сум выросло до 13 (фото, видео) Фото: число пострадавших после обстрела Сум выросло до 13 (facebook.com/DSNSSUMY)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за авиаудара по Сумам 30 августа пострадали уже 13 человек. В городе наблюдается задымление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины, Сумскую ОВА.

"В результате происшествия погибли 2 человека. По данным медиков 13 человек травмированы", - говорится в сообщении ГСЧС.

Кроме того, по данным спасателей, из-за российской атаки возник пожар больших масштабов, разрушены здания и помещения.

"На месте происшествия работают спасатели. Задействована специальная пожарная техника, в частности, для проведения высотных работ и подвоза воды. Пожар удалось локализовать. Работы продолжаются", - констатировали огнеборцы.

Черный дым

Из-за пожара на предприятии произошло возгорание помещений, в небе над Сумами наблюдается черный дым.

"По предварительным результатам выявлено незначительное превышение концентрации диоксида серы и диоксида азота", - рассказали в Сумской ОВА, где отметили, что специалисты контролируют и состояние воздуха в городе.

До полной ликвидации пожара и получения результатов исследований жителям Сум рекомендуют:

  • закрыть окна и меньше находиться на открытом воздухе, особенно людям, склонным к аллергическим реакциям;
  • максимально ограничить пребывание детей на улице;
  • тщательно обрабатывать вещи, продукты, которые находились при задымлении на открытой местности.

Обстрел Сум

Российские войска нанесли авиаудар по предприятию в Сумах в ночь на 30 августа. Изначально сообщалось о пострадавших.

Сначала из-за обстрела Сум пострадали девять человек, позже число раненых возросло до 11. Также известно о двух погибших из-за атаки на Сумы.

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