Число пострадавших после обстрела Сум выросло до 13 (фото, видео)

Из-за авиаудара по Сумам 30 августа пострадали уже 13 человек. В городе наблюдается задымление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины, Сумскую ОВА.

"По предварительным результатам выявлено незначительное превышение концентрации диоксида серы и диоксида азота", - рассказали в Сумской ОВА , где отметили, что специалисты контролируют и состояние воздуха в городе.

Из-за пожара на предприятии произошло возгорание помещений, в небе над Сумами наблюдается черный дым.

"На месте происшествия работают спасатели. Задействована специальная пожарная техника, в частности, для проведения высотных работ и подвоза воды. Пожар удалось локализовать. Работы продолжаются", - констатировали огнеборцы.

Кроме того, по данным спасателей, из-за российской атаки возник пожар больших масштабов, разрушены здания и помещения.

"В результате происшествия погибли 2 человека. По данным медиков 13 человек травмированы", - говорится в сообщении ГСЧС .

Обстрел Сум

Российские войска нанесли авиаудар по предприятию в Сумах в ночь на 30 августа. Изначально сообщалось о пострадавших.

Сначала из-за обстрела Сум пострадали девять человек, позже число раненых возросло до 11. Также известно о двух погибших из-за атаки на Сумы.

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