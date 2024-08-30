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Кількість жертв через авіаудар РФ по Сумах зросла

Суми, П'ятниця 30 серпня 2024 12:55
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Кількість жертв через авіаудар РФ по Сумах зросла Фото: у Сумах загинули дві жінки через авіаудар РФ по Сумах 30 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

До двох зросла кількість жертв у Сумах після авіаудару по підприємству 30 серпня. З-під завалів дістали тіло жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Сумської області.

"На підприємстві, по якому 30 серпня окупанти завдали авіаудар, під завалами знайшли тіло 37-річної загиблої жінки", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Сум

30 серпня російські війська, ймовірно, КАБом атакували підприємство з виготовлення упаковки для дитячого харчування, соків. Почалася пожежа, пішов чорний дим, почалося задимлення.

Пізніше в прокуратурі розповіли, що через обстріл Сум було поранено дев'ятьох людей.

Потім з'явилася інформація і про першу загиблу через авіаудар по Сумах. 48-річна жінка померла у лікарні.

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Сумська область
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