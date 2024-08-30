Кількість жертв через авіаудар РФ по Сумах зросла
До двох зросла кількість жертв у Сумах після авіаудару по підприємству 30 серпня. З-під завалів дістали тіло жінки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Сумської області.
"На підприємстві, по якому 30 серпня окупанти завдали авіаудар, під завалами знайшли тіло 37-річної загиблої жінки", - йдеться у повідомленні.
Обстріл Сум
30 серпня російські війська, ймовірно, КАБом атакували підприємство з виготовлення упаковки для дитячого харчування, соків. Почалася пожежа, пішов чорний дим, почалося задимлення.
Пізніше в прокуратурі розповіли, що через обстріл Сум було поранено дев'ятьох людей.
Потім з'явилася інформація і про першу загиблу через авіаудар по Сумах. 48-річна жінка померла у лікарні.
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