Кількість постраждалих після атаки на Київ зросла до 15 людей

"Триває ліквідація наслідків російської атаки на столицю: за уточненою інформацією кількість постраждалих збільшилась до 15 осіб", - зазначили в ДСНС.

Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають у Шевченківському районі, де вогнеборці локалізували пожежі в нежитлових будівлях та на відкритій території. Також рятувальники працюють у Солом'янському районі на місці пошкодження п'ятиповерхового житлового будинку.

Водночас у Деснянському районі та за однією з адрес у Солом'янському районі пожежі вже ліквідовано.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської балістичної атаки загинула одна людина.

Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

Обстріл Києва 19 липня

У ніч на 19 липня російські війська завдали балістичного удару по Києву.

Влучання та падіння уламків зафіксували у п'яти районах столиці - Шевченківському, Солом'янському, Дніпровському, Деснянському та Святошинському.