Число пострадавших после атаки на Киев возросло до 15 человек

В ночь на 19 июля столица оказалась под ударом баллистических ракет. После уточнения информации стало известно, что пострадавших оказалось больше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Продолжается ликвидация последствий российской атаки на столицу: по уточненной информации количество пострадавших увеличилось до 15 человек", - отметили в ГСЧС.
Аварийно-спасательные работы продолжаются в Шевченковском районе, где огнеборцы локализовали пожары в нежилых зданиях и на открытой территории. Также спасатели работают в Соломенском районе на месте повреждения пятиэтажного жилого дома.
В то же время в Деснянском районе и по одному из адресов в Соломенском районе пожар уже ликвидирован.
Ранее сообщалось, что в результате российской баллистической атаки погиб один человек.
Информация о последствиях обстрелов уточняется.
В ночь на 19 июля российские войска нанесли баллистический удар по Киеву.
Попадание и падение обломков зафиксировали в пяти районах столицы - Шевченковском, Соломенском, Днепровском, Деснянском и Святошинском.
Наибольшие повреждения получили жилые дома в Шевченковском и Соломенском районах.
Возникли пожары в офисных и нежилых зданиях, супермаркете, общежитии и частном доме, загорелись автомобили.