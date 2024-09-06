Кількість постраждалих в Павлограді знову зросла майже вдвічі, серед них діти

Обстріл Павлограда

Кількома годинами раніше повідомлялось про вибухи у Павлограді Дніпропетровської області.

В регіоні була огошена тривога через загрозу балістики. Зокрема, судячи з повідомлень, окупанти направили на Павлоград дві швидкісні цілі. Військові зафіксували їх у Харківській та Донецькій областях.

Пізніше в ОВА повідомили, що окупанти атакували Павлоград, повідомлялось про 5 поранених та руйнування. Пізніше стало відомо, що в Павлограді одна людина загинула, ще 18 постраждали, в тому числі дитина, через обстріл РФ. У місті сталися пожежі.

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