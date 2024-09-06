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Росіяни атакували Павлоград: є постраждалі та руйнування

Дніпро, П'ятниця 06 вересня 2024 10:52
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Росіяни атакували Павлоград: є постраждалі та руйнування Фото: окупанти обстріляли Павлоград Дніпропетровської області 6 вересня, є постраждалі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

6 вересня російська армія обстріляла Павлоград Дніпропетровської області. Є постраждалі та руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Ворог атакував Павлоград. Попередньо, вже 5 постраждалих. Не минулося без руйнувань", - розповів він.

За даними голови ОВА, загроза зберігається, тому інформаційна тиша.

"До відбою перебувайте в укриттях", - порадив Лисак.

Повітряна тривога в Україні

О 9:35 у низці областей - Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Донецькій областях була оголошена повітряна тривога. Військові повідомили про загрозу балістики.

Близько 9:52 мешканців Павлограда Дніпропетровської області закликали пройти до укриттів. Повідомлялося про швидкісну ціль на Павлоград із Донецької області. Пізніше ще одну швидкісну мету було помічено в Харківській області у напрямку того ж Павлограда. Наразі тривога на Дніпропетровщині триває.

Росіяни атакували Павлоград: є постраждалі та руйнування

Тревога в Україні на 10:49 (t.me/alarmukraine)

Обстріли Дніпропетровської області

Російські війська постійно обстрілюють Дніпропетровську область. Наприклад, 5 вересня РФ атакувала Дніпропетровську область дроном. Було поранено рятувальника, який потрапив під повторний обстріл разом із колегами.

Що стосується Павлограда, то окупанти обстріляли Павлоград 7 липня. Тоді РФ вдарила по місту ракетою.

А в грудні 2023 року під час обстрілу в Павлоградському районі було пошкоджено підприємство, зачепило і церкву. Тоді було поранено 8 осіб, ще одна загинула.

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Павлоград Дніпропетровська область Війна в Україні
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