Кількість постраждалих у Павлограді різко зросла, є жертва

В Павлограді одна людина загинула через обстріл РФ у п'ятницю, 6 вересня. Кількість постраждалих різко зросла - з 5 до 18 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"На жаль, вже є загиблий у Павлограді. Кількість постраждалих зростає. Зараз у лікарні їх 18, серед них і 9-річна дівчинка", - розповів він.

В місті почались пожежі

Крім того, у місті сталося декілька займань.

"В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь надзвичайники приборкали та врятували п'ятьох людей", - додав Лисак.