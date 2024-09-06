Число пострадавших в Павлограде продолжает расти, среди них дети

Обстрел Павлограда

Несколькими часами ранее сообщалось о взрывах в Павлограде Днепропетровской области.

В регионе была объявлена ​​тревога из-за угрозы баллистики. В частности, судя по сообщениям, оккупанты направили на Павлоград две скоростные цели. Военные зафиксировали их в Харьковской и Донецкой областях.

Позже в ОВА сообщили, что оккупанты атаковали Павлоград, сообщалось о 5 раненых и разрушениях. Позже стало известно, что в Павлограде один человек погиб, еще 18 пострадали, в том числе ребенок, из-за обстрела РФ. В городе произошли пожары.

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