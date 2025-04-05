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Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 74, у лікарнях дорослі і діти

Фото: росіяни вдарили по Кривому Рогу (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Каріна Левицька

Кількість постраждалих через вчорашню атаку Росії на Кривий Ріг зросла до 74. Серед них є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За останніми даними глави Дніпропетровської ОВА, кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 74. Люди отримали поранення різного ступеня тяжкості, дехто з них знаходиться на стаціонарному лікуванні.

За даними Лисака, наразі у лікарнях залишаються 37 осіб, серед яких п’ятеро дітей. 

Удар по Кривому Рогу

Нагадаємо, що вчора, ​4 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого загинули багато дітей та дорослих.

Ракета влучила в житловий район поблизу дитячого майданчика, спричинивши значні руйнування будинків, шкіл та автомобілів. ​

Президент України Володимир Зеленський рішуче засудив цей напад, наголосивши на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію для припинення її агресії.

Він також висловив розчарування слабкою реакцією Сполучених Штатів на атаку, зазначивши, що очікував більш рішучих дій від американських партнерів.

Європейський Союз оперативно відреагував на трагедію, засудивши дії Росії та підтвердивши свою солідарність з Україною.

Детальніше про атаку на місто та наслідки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Кривий РігВійна Росії проти України