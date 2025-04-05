Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 74, у лікарнях дорослі і діти

Удар по Кривому Рогу

Нагадаємо, що вчора, ​4 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого загинули багато дітей та дорослих.

Ракета влучила в житловий район поблизу дитячого майданчика, спричинивши значні руйнування будинків, шкіл та автомобілів. ​

Президент України Володимир Зеленський рішуче засудив цей напад, наголосивши на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію для припинення її агресії.

Він також висловив розчарування слабкою реакцією Сполучених Штатів на атаку, зазначивши, що очікував більш рішучих дій від американських партнерів.

Європейський Союз оперативно відреагував на трагедію, засудивши дії Росії та підтвердивши свою солідарність з Україною.

Детальніше про атаку на місто та наслідки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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