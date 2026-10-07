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Вибиті вікна та понівечені фасади: Росія вдарила по житлових кварталах Кременчука (фото)

07:57 07.10.2026 Ср
1 хв
aimg Катерина Коваль
Вибиті вікна та понівечені фасади: Росія вдарила по житлових кварталах Кременчука (фото) Фото: наслідки російської атаки на Кременчук (t.me/vitalii_maletskyi)
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Унаслідок масованої нічної атаки 7 жовтня в Кременчуці пошкоджено цілу групу багатоповерхівок і приватні будинки. Це одні з наймасштабніших руйнувань житла в місті від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Кременчука Віталія Малецького.

Росія била по місту комбіновано, ракетами та дронами.

У пошкоджених будинках вибито вікна, понівечено фасади та конструктивні елементи будівель. Постраждали й автомобілі мешканців.

Вибиті вікна та понівечені фасади: Росія вдарила по житлових кварталах Кременчука (фото)Вибиті вікна та понівечені фасади: Росія вдарила по житлових кварталах Кременчука (фото)Вибиті вікна та понівечені фасади: Росія вдарила по житлових кварталах Кременчука (фото)Вибиті вікна та понівечені фасади: Росія вдарила по житлових кварталах Кременчука (фото)Вибиті вікна та понівечені фасади: Росія вдарила по житлових кварталах Кременчука (фото)Вибиті вікна та понівечені фасади: Росія вдарила по житлових кварталах Кременчука (фото)

Фото: наслідки атаки на Кременчук, 7 жовтня (t.me/vitalii_maletskyi)

Медики допомагають усім, хто цього потребує. На місцях працюють міські та комунальні служби: фіксують пошкодження, допомагають людям і ліквідовують наслідки удару.

"Допомогу отримає кожен, хто її потребує", - запевнив Малецький.

Удар по Кременчуку став частиною масованої атаки на Україну в ніч на 7 жовтня. У Полтавській ОВА повідомляли, що ракети влучили в житловий район і одне з підприємств у Кременчуцькому районі.

Під обстрілом опинилися також Київ, де загинули двоє людей, Дніпро, Запоріжжя, Кіровоградщина та Чернігівщина.

Про підготовку удару попереджали напередодні: Володимир Зеленський звернувся до українців, пославшись на дані розвідки.

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