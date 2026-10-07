Число пострадавших в Кременчуге возросло до 47, обстрел повредил 6 многоэтажек

Кременчуг оказался под массированным ударом России в ночь на 7 октября. Число раненых продолжает расти, их уже 47.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Полтавской ОВА Виталия Дякивныча в Telegram.

В Кременчуге уже 47 пострадавших

По словам Дякивныча, по состоянию на 17.00 известно о 41 раненом лице из-за обстрела РФ. Два человека погибли.

"Десять пострадавших - в тяжелом состоянии. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью, поэтому количество пострадавших уточняется", - говорит чиновник.

По предварительным данным, повреждены:

431 квартира,

35 частных жилых домов.

6 частных домовладений разрушены, уточнил начальник ОВА.

На местах работают службы, идет ликвидация последствий удара.

Развернуты штабы, где жители могут:

подать заявления о поврежденном имуществе,

получить помощь,

сообщить о своих потребностях.

Дяковнич пообещал, что тем, кому из-за повреждения дома негде жить, город предоставит коммунальное жилье.

Обновлено в 19.06

Число пострадавших в результате вражеской атаки на Кременчуг возросло до 47 человек, заявил Дякивныч.

"По состоянию на 18:50 известно о 47 травмированных, среди которых двое детей", – говорит он.

Сотрудники полиции и СБУ документируют последствия военного преступления, собирают информацию о потерпевших, поврежденном и уничтоженном имуществе.