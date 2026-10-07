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Число пострадавших в Кременчуге возросло до 47, обстрел повредил 6 многоэтажек

17:54 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
Число пострадавших в Кременчуге возросло до 47, обстрел повредил 6 многоэтажек Фото: Кременчуг после массированного удара РФ (t.me/poltavskaOVA)
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Кременчуг оказался под массированным ударом России в ночь на 7 октября. Число раненых продолжает расти, их уже 47.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Полтавской ОВА Виталия Дякивныча в Telegram.

В Кременчуге уже 47 пострадавших

По словам Дякивныча, по состоянию на 17.00 известно о 41 раненом лице из-за обстрела РФ. Два человека погибли.

"Десять пострадавших - в тяжелом состоянии. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью, поэтому количество пострадавших уточняется", - говорит чиновник.

По предварительным данным, повреждены:

  • 431 квартира,
  • 35 частных жилых домов.

6 частных домовладений разрушены, уточнил начальник ОВА.

На местах работают службы, идет ликвидация последствий удара.

Развернуты штабы, где жители могут:

  • подать заявления о поврежденном имуществе,
  • получить помощь,
  • сообщить о своих потребностях.

Дяковнич пообещал, что тем, кому из-за повреждения дома негде жить, город предоставит коммунальное жилье.

Обновлено в 19.06

Число пострадавших в результате вражеской атаки на Кременчуг возросло до 47 человек, заявил Дякивныч.

"По состоянию на 18:50 известно о 47 травмированных, среди которых двое детей", – говорит он.

Сотрудники полиции и СБУ документируют последствия военного преступления, собирают информацию о потерпевших, поврежденном и уничтоженном имуществе.

Ранее РБК-Украина писало, что в результате массированной ночной атаки 7 октября в Кременчуге повреждена целая группа многоэтажек и частных домов.

Также сообщалось, что Россия всю ночь атаковала ракетами города Украины. Под вражескими ударами были Киев, Кременчуг, Днепр, Запорожье и Прилуки.

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