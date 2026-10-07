Число пострадавших в Кременчуге возросло до 47, обстрел повредил 6 многоэтажек
Кременчуг оказался под массированным ударом России в ночь на 7 октября. Число раненых продолжает расти, их уже 47.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Полтавской ОВА Виталия Дякивныча в Telegram.
В Кременчуге уже 47 пострадавших
По словам Дякивныча, по состоянию на 17.00 известно о 41 раненом лице из-за обстрела РФ. Два человека погибли.
"Десять пострадавших - в тяжелом состоянии. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью, поэтому количество пострадавших уточняется", - говорит чиновник.
По предварительным данным, повреждены:
- 431 квартира,
- 35 частных жилых домов.
6 частных домовладений разрушены, уточнил начальник ОВА.
На местах работают службы, идет ликвидация последствий удара.
Развернуты штабы, где жители могут:
- подать заявления о поврежденном имуществе,
- получить помощь,
- сообщить о своих потребностях.
Дяковнич пообещал, что тем, кому из-за повреждения дома негде жить, город предоставит коммунальное жилье.
Обновлено в 19.06
Число пострадавших в результате вражеской атаки на Кременчуг возросло до 47 человек, заявил Дякивныч.
"По состоянию на 18:50 известно о 47 травмированных, среди которых двое детей", – говорит он.
Сотрудники полиции и СБУ документируют последствия военного преступления, собирают информацию о потерпевших, поврежденном и уничтоженном имуществе.
Ранее РБК-Украина писало, что в результате массированной ночной атаки 7 октября в Кременчуге повреждена целая группа многоэтажек и частных домов.
Также сообщалось, что Россия всю ночь атаковала ракетами города Украины. Под вражескими ударами были Киев, Кременчуг, Днепр, Запорожье и Прилуки.