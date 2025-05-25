Кількість постраждалих в Київській області знову зросла

Атака на Київську область 25 травня

Нагадаємо, що в ніч на 25 травня російські окупанти здійснили комбіновану атаку на Україну. Внаслідок атаки зокрема у Київській області пошкоджені будинки, складські будівлі та інші будівлі.

У столиці постраждали 11 осіб. В інших регіонах ситуація теж критична: у Хмельницькій області зруйновано шість будинків, у Миколаєві внаслідок атаки дрона згорів житловий будинок, загинув чоловік, п’ятеро поранені.

У Тернополі ракета влучила у промислове підприємство, в Одеській області горіло 20 автомобілів на автостоянці.

Детальніше про російський обстріл по Україні у матеріалі РБК-Україна.

В окремому матеріалі ми також детальніше розповідали про наслідки російської атаки для Київської області.

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