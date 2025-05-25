Количество пострадавших от ночной атаки РФ в Киевской области снова возросло

Атака на Киевскую область 25 мая

Напомним, что в ночь на 25 мая российские оккупанты совершили комбинированную атаку на Украину. В результате атаки в частности в Киевской области повреждены дома, складские здания и другие здания.

В столице пострадали 11 человек. В других регионах ситуация тоже критическая: в Хмельницкой области разрушено шесть домов, в Николаеве в результате атаки дрона сгорел жилой дом, погиб мужчина, пятеро ранены.

В Тернополе ракета попала в промышленное предприятие, в Одесской области горело 20 автомобилей на автостоянке.

Подробнее о российском обстреле по Украине в материале РБК-Украина.

В отдельном материале мы также подробно рассказывали о последствиях российской атаки для Киевской области.

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