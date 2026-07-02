Кількість постраждалих у Києві зросла до близько 90, загиблих - 13

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що вранці 2 липня в місті також зафіксували пошкодження медичного закладу та готелю в центрі Києва, де через уламки постраждали медики. Вогонь також охопив дахи кількох багатоповерхівок у різних районах столиці.

ДСНС оприлюднила кадри ліквідації наслідків атаки, показавши масштаб пожеж і руйнувань одразу в семи районах Києва. Рятувальники також повідомили, що врятували людину з-під завалів у Печерському районі.