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Кількість постраждалих у Києві зросла до близько 90, загиблих - 13

09:36 02.07.2026 Чт
2 хв
Цифра може бути не остаточною
aimg Олена Чупровська
Фото: наслідки удару по Києву показали в ДСНС (t.me/dsns_telegram)

Унаслідок атаки на Київ 2 липня кількість постраждалих зросла до 86 людей, загиблих вже 13. Рятувальники досі шукають людей під завалами пошкоджених житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прем'єр-міністр України Юлії Свириденко та мера Києва Віталія Кличка.

Станом на зараз у столиці зафіксовано 13 загиблих. Загальна кількість постраждалих зросла до 86 людей, серед них - двоє дітей.

70 із постраждалих госпіталізували.

Масштаб руйнувань

Ворог поцілив щонайменше у 20 житлових будинків прямими влучаннями. Загалом унаслідок обстрілу в місті пошкоджено ще близько сотні будівель.

Фото: наслідки атаки на Київ (t.me/dsns_telegram)

Рятувальники ДСНС продовжують роботу на 15 локаціях, розбираючи завали. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко додала, що під руїнами й досі можуть залишатися люди.

Операція в Дарницькому районі

Окремо в Дарницькому районі, де зруйновано частину багатоповерхівки, триває пошуково-рятувальна операція в одному з пошкоджених будинків.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що вранці 2 липня в місті також зафіксували пошкодження медичного закладу та готелю в центрі Києва, де через уламки постраждали медики. Вогонь також охопив дахи кількох багатоповерхівок у різних районах столиці.

ДСНС оприлюднила кадри ліквідації наслідків атаки, показавши масштаб пожеж і руйнувань одразу в семи районах Києва. Рятувальники також повідомили, що врятували людину з-під завалів у Печерському районі.

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