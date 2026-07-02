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Число пострадавших в Киеве возросло до около 90, погибших - 13

09:36 02.07.2026 Чт
2 мин
Цифра может быть не окончательной
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия удара по Киеву показали в ГСЧС (t.me/dsns_telegram)

В результате атаки на Киев 2 июля количество пострадавших возросло до 86 человек, погибших уже 13. Спасатели до сих пор ищут людей под завалами поврежденных жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост премьер-министра Украины Юлии Свириденко и мэра Киева Виталия Кличко.

По состоянию на данный момент в столице зафиксировано 13 погибших. Общее количество пострадавших возросло до 86 человек, среди них двое детей.

70 из пострадавших госпитализированы.

Масштаб разрушений

Враг попал по меньшей мере в 20 жилых домов прямыми попаданиями. Всего в результате обстрела в городе повреждено еще около сотни зданий.

Фото: последствия атаки на Киев (t.me/dsns_telegram)

Спасатели ГСЧС продолжают работу на 15 локациях, разбирая завалы. Премьер-министр Юлия Свириденко добавила, что под руинами до сих пор могут оставаться люди.

Операция в Дарницком районе

Отдельно в Дарницком районе, где разрушена часть многоэтажки, идет поисково-спасательная операция в одном из поврежденных домов.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что утром 2 июля в городе также зафиксировали повреждение медицинского учреждения и гостиницы в центре Киева, где из-за обломков пострадали медики. Огонь также охватил крыши нескольких многоэтажек в разных районах столицы.

ГСЧС обнародовала кадры ликвидации последствий атаки, показав масштаб пожаров и разрушений сразу в семи районах Киева. Спасатели также сообщили, что спасли человека из-под завалов в Печерском районе.

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