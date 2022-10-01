Кількість постраждалих через війну дітей зросло: оновлені дані

За даними на суботу, 1 жовтня, більше ніж 1182 дитини постраждали в Україні через війну - 399 дітей загинули та понад 783 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Зокрема: 30 вересня внаслідок ракетного обстрілу ворогом гуманітарної колони автомобілів в Запоріжжі загинули двоє дітей віком 10 та 14 років, ще одна 3-річна дитина отримала поранення.

30 вересня через обстріл окупантами м. Миколаєва отримала поранення 17-річна дівчина.

в ніч на 1 жовтня внаслідок обстрілу м. Миколаєва травмовано 3-місячне немовля. Найбільше постраждало дітей у: Донецькій області - 402;

Харківській - 232;

Київській - 116;

Миколаївській - 75;

Чернігівській - 68;

Луганській - 64;

Херсонській - 55;

Запорізькій - 50;

Дніпропетровській - 29.