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Число пострадавших из-за войны детей возросло: обновленные данные

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Украина, Суббота 01 октября 2022 13:40
Число пострадавших из-за войны детей возросло: обновленные данные Фото: число пострадавших из-за войны детей возросло (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на субботу, 1 октября, более 1182 детей пострадали в Украине из-за войны - 399 детей погибли и более 783 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

В частности:

  • 30 сентября в результате ракетных обстрелов врагом гуманитарной колонны автомобилей в Запорожье погибли двое детей в возрасте 10 и 14 лет, еще один 3-летний ребенок получил ранения.
  • 30 сентября из-за обстрела оккупантами г. Николаева получила ранение 17-летняя девушка.
  • в ночь на 1 октября в результате обстрела г. Николаева травмирован 3-месячный младенец.

Больше всего пострадало детей в:

  • Донецкой области - 402;
  • Харьковской - 232;
  • Киевской - 116;
  • Николаевской - 75;
  • Черниговской - 68;
  • Луганской - 64;
  • Херсонской - 55;
  • Запорожской - 50;
  • Днепропетровской - 29.

Напомним, 17 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по жилому массиву в Чугуеве Харьковской области. От полученных травм в результате обстрела в больнице умерла 11-летняя девочка.

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