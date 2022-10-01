Число пострадавших из-за войны детей возросло: обновленные данные

По данным на субботу, 1 октября, более 1182 детей пострадали в Украине из-за войны - 399 детей погибли и более 783 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

В частности: 30 сентября в результате ракетных обстрелов врагом гуманитарной колонны автомобилей в Запорожье погибли двое детей в возрасте 10 и 14 лет, еще один 3-летний ребенок получил ранения.

30 сентября из-за обстрела оккупантами г. Николаева получила ранение 17-летняя девушка.

в ночь на 1 октября в результате обстрела г. Николаева травмирован 3-месячный младенец. Больше всего пострадало детей в: Донецкой области - 402;

Харьковской - 232;

Киевской - 116;

Николаевской - 75;

Черниговской - 68;

Луганской - 64;

Херсонской - 55;

Запорожской - 50;

Днепропетровской - 29.