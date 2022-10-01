Число пострадавших из-за войны детей возросло: обновленные данные
Фото: число пострадавших из-за войны детей возросло (Getty Images)
По данным на субботу, 1 октября, более 1182 детей пострадали в Украине из-за войны - 399 детей погибли и более 783 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
В частности:
- 30 сентября в результате ракетных обстрелов врагом гуманитарной колонны автомобилей в Запорожье погибли двое детей в возрасте 10 и 14 лет, еще один 3-летний ребенок получил ранения.
- 30 сентября из-за обстрела оккупантами г. Николаева получила ранение 17-летняя девушка.
- в ночь на 1 октября в результате обстрела г. Николаева травмирован 3-месячный младенец.
Больше всего пострадало детей в:
- Донецкой области - 402;
- Харьковской - 232;
- Киевской - 116;
- Николаевской - 75;
- Черниговской - 68;
- Луганской - 64;
- Херсонской - 55;
- Запорожской - 50;
- Днепропетровской - 29.
Напомним, 17 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по жилому массиву в Чугуеве Харьковской области. От полученных травм в результате обстрела в больнице умерла 11-летняя девочка.
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