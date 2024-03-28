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Кількість постраждалих через удар баллістикою по Миколаєву зросла до 12 людей

Миколаїв, Четвер 28 березня 2024 08:47
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Кількість постраждалих через удар баллістикою по Миколаєву зросла до 12 людей Фото: кількість постраждалих через удар баллістикою по Миколаєву зросла до 12 людей (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість постраждалих через обстріл Миколаєва 27 березня зросла до 12 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Поранень зазнали 12 людей, чотирьом з них медична допомога надана амбулаторно. Також незначних пошкоджень зазнали шість багатоквартирних будинків", - розповів він.

Обстріл Миколаєва

Удень, 27 березня, близько 14:30 в Миколаєві прогреміли вибухи. Місто зазнало ракетної атаки. Окупанти застосували балістику. Внаслідок завданого удару, імовірно, ракетою "Іскандер М", відбулося займання на території об'єкту промислової інфраструктури, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Попередньо, повідомлялось про 6 постраждалих, потім - про 8.

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