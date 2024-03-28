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Количество пострадавших из-за удара баллистикой по Николаеву возросло до 12 людей

Николаев, Четверг 28 марта 2024 08:47
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Количество пострадавших из-за удара баллистикой по Николаеву возросло до 12 людей Фото: количество пострадавших из-за удара баллистикой по Николаеву возросло до 12 людей (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Число пострадавших из-за обстрела Николаева 27 марта возросло до 12 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Ранения получили 12 человек, четырем из них медицинская помощь оказана амбулаторно. Также незначительные повреждения получили шесть многоквартирных домов", - рассказал он.

Обстрел Николаева

Днем, 27 марта, около 14:30 в Николаеве прогремели взрывы. Город подвергся ракетной атаке. оккупанты применили баллистику. В результате нанесенного удара, вероятно, ракетой "Искандер М", произошло возгорание на территории объекта промышленной инфраструктуры, которое было оперативно ликвидировано пожарными. Предварительно сообщалось про 6 пострадавших, затем - про 8.

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