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Кількість постраждалих через обстріл терміналу "Нової пошти" під Харковом збільшилася

Фото: кількість постраждалих через обстріл терміналу "Нової пошти" під Харковом виросла (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість постраждалих через внаслідок обстрілу терміналу "Нової пошти" під Харковом збільшилася. Поранення отримали 17 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру в Telegram.

"Станом на зараз кількість потерпілих збільшилась до 17. Ще один працівник підприємства отримав осколкові поранення", - йдеться у повідомленні.

Постраждалому надали медичну допомогу. Від госпіталізації він відмовився.

Удар по терміналу "Нової пошти"

Нагадаємо, окупанти завдали удару по терміналу "Нової пошти" у селі Коротич під Харковом близько 22:15 21 жовтня. Росіяни випустили зенітні ракети С-300.

Внаслідок атаки вороги спалахнула пожежа, термінал майже повністю зруйнований. Також пошкоджено вантажні автомобілі.

За останніми даними, внаслідок атаки шестеро осіб загинули. Як відомо, 17 осіб отримали поранення.

Більше про деталі та наслідки цинічної атаки росіян - у матеріалі РБК-Україна.

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