Количество пострадавших из-за обстрела терминала "Новой почты" под Харьковом увеличилось

"По состоянию на данный момент количество пострадавших увеличилось до 17. Еще один работник предприятия получил осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался.

Удар по терминалу "Новой почты"

Напомним, оккупанты нанесли удар по терминалу "Новой почты" в селе Коротыч под Харьковом около 22:15 21 октября. Россияне выпустили зенитные ракеты С-300

В результате атаки враги вспыхнул пожар, терминал почти полностью разрушен. Также повреждены грузовые автомобили.

По последним данным, в результате атаки шесть человек погибли. Как известно, 17 человек получили ранения.