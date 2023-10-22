Количество пострадавших из-за обстрела терминала "Новой почты" под Харьковом увеличилось

Количество пострадавших в результате обстрела терминала "Новой почты" под Харьковом увеличилось. Ранения получили 17 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram.
"По состоянию на данный момент количество пострадавших увеличилось до 17. Еще один работник предприятия получил осколочные ранения", - говорится в сообщении.
Пострадавшему была оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался.
Напомним, оккупанты нанесли удар по терминалу "Новой почты" в селе Коротыч под Харьковом около 22:15 21 октября. Россияне выпустили зенитные ракеты С-300
В результате атаки враги вспыхнул пожар, терминал почти полностью разрушен. Также повреждены грузовые автомобили.
По последним данным, в результате атаки шесть человек погибли. Как известно, 17 человек получили ранения.
Больше о деталях и последствиях циничной атаки россиян - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.