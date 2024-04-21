ua en ru
Нд, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кількість постраждалих через обстріл Одеської області зросла

Одеса, Неділя 21 квітня 2024 14:55
UA EN RU
Кількість постраждалих через обстріл Одеської області зросла Фото: кількість постраждалих через обстріл Одеської області 21 квітня зросла до 4 людей (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Наталія Гурковська

В Одеській області після російського обстрілу балістикою 21 квітня побільшало постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Стало відомо про 4 постраждалих внаслідок ракетного удару по Одеській області. З них - три чоловіка та одна жінка", - розповів він.

Наразі, за словами голови ОВА, медики надають всю необхідну допомогу. Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Наслідки атаки РФ в Одеській області 21 квітня (t.me/SJTF_Odes)

Обстріл Одеської області

21 квітня в Одесі пролунав вибух. Повідомлялося про загрозу балістичного озброєння із тимчасово окупованого Росією Криму.

Як пізніше уточнили військові, росіяни продовжують точкові удари по Україні. Загарбники знову цілилися по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури Одеської області. Спочатку повідомлялося про одного постраждалого.

Зазначимо, раніше у Повітряних силах ЗСУ назвали регіони, які найбільш незахищені від російських атак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Війна в Україні
NEWS
Електронний кабінет призовника. Коли запрацює і чи обов'язкова реєстрація
Електронний кабінет призовника. Коли запрацює і чи обов'язкова реєстрація
DAILY
Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил