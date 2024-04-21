Кількість постраждалих через обстріл Одеської області зросла

В Одеській області після російського обстрілу балістикою 21 квітня побільшало постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Стало відомо про 4 постраждалих внаслідок ракетного удару по Одеській області. З них - три чоловіка та одна жінка", - розповів він.

Наразі, за словами голови ОВА, медики надають всю необхідну допомогу. Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Наслідки атаки РФ в Одеській області 21 квітня (t.me/SJTF_Odes)

Обстріл Одеської області

21 квітня в Одесі пролунав вибух. Повідомлялося про загрозу балістичного озброєння із тимчасово окупованого Росією Криму.

Як пізніше уточнили військові, росіяни продовжують точкові удари по Україні. Загарбники знову цілилися по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури Одеської області. Спочатку повідомлялося про одного постраждалого.

Зазначимо, раніше у Повітряних силах ЗСУ назвали регіони, які найбільш незахищені від російських атак.