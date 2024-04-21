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Число пострадавших из-за обстрела Одесской области возросло

Одесса, Воскресенье 21 апреля 2024 14:55
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Число пострадавших из-за обстрела Одесской области возросло Фото: число пострадавших из-за обстрела Одесской области 21 апреля возросло до 4 людей (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Наталия Гурковская

В Одесской облсти после российского обстрела баллистикой 21 апреля увеличилось количество пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Стало известно о 4 пострадавших в результате ракетного удара по Одесской области. Из них - три мужчины и одна женщина", - рассказал он.

По словам главы ОВА, медики оказывают всю необходимую помощь. Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.

Последствия атаки РФ по Одесской области 21 апреля (t.me/SJTF_Odes)

Обстрел Одесской области

21 апреля в Одессе раздался взрыв. Сообщалось об угрозе баллистического вооружения из временно оккупированного Россией Крыма.

Как позже уточнили военные, россияне продолжают точечные удары по Украине. Захватчики вновь целились по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры Одесской области. Первоначально сообщалось об одном пострадавшем.

Отметим, ранее в Воздушных силах ВСУ назвали регионы, которые наиболее незащищены от российских атак.

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