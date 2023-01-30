UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кількість постраждалих через обстріл Херсона зросла до 8

Фото: кількість постраждалих через обстріл Херсона зросла до 8 (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Херсона в неділю, 29 січня, троє людей загинули, ще 8 отримали поранення. До цього було відомо про шістьох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську міську раду.

"Внаслідок обстрілів у Херсоні постраждало 11 осіб. З них, на жаль, 3 померли", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що 8 людей отримали різні травми: 1 людина - тяжкопоранена, в інших - ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Обстріл Херсона 29 січня

У неділю Херсон перебував під масованим ударом ворожої артилерії, внаслідок чого постраждало багато людей.

Спочатку було відомо, що в результаті артилерійського обстрілу житлових кварталах Херсона 29 січня загинули троє людей, ще шестеро зазнали поранень. Через атаку мікрорайон Острів залишився без електрики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон