Кількість постраждалих через обстріл Херсона зросла до 8

"Внаслідок обстрілів у Херсоні постраждало 11 осіб. З них, на жаль, 3 померли", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що 8 людей отримали різні травми: 1 людина - тяжкопоранена, в інших - ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Обстріл Херсона 29 січня

У неділю Херсон перебував під масованим ударом ворожої артилерії, внаслідок чого постраждало багато людей.

Спочатку було відомо, що в результаті артилерійського обстрілу житлових кварталах Херсона 29 січня загинули троє людей, ще шестеро зазнали поранень. Через атаку мікрорайон Острів залишився без електрики.