У Херсоні внаслідок обстрілу мікрорайон Острів залишився без світла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.

Зазначено, що понад 9500 абонентів залишилися без світла внаслідок обриву високовольних ліній.

"Через сьогоднішній масований обстріл Херсона зникло електроживлення в мікрорайоні Острів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 29 січня, Херсон перебував під масованим ударом ворожої артилерії, внаслідок чого постраждало багато людей.

В результаті артилерійського обстрілу житлових кварталах Херсона 29 січня загинули троє людей, ще шестеро зазнали поранень.

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