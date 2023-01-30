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Количество пострадавших из-за обстрела Херсона возросло до 8

Фото: количество пострадавших из-за обстрела Херсона возросло до 8 (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Херсона в воскресенье, 29 января, три человека погибли, еще 8 получили ранения. До этого было известно о шести пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонский горсовет.

"В результате обстрелов в Херсоне пострадали 11 человек. Из них, к сожалению, 3 умерли", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 8 человек получили различные травмы: 1 человек - тяжелораненый, у других - повреждение средней степени тяжести.

Обстрел Херсона 29 января

В воскресенье Херсон находился под массированным ударом вражеской артиллерии, в результате чего пострадали многие люди.

Изначально сообщалось, что в результате артиллерийского обстрела в жилых кварталах Херсона 29 января погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Из-за атаки микрорайон Остров остался без электроснабжения.

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Херсон