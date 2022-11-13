Кількість поранених внаслідок вибуху у Стамбулі різко збільшилася

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber , про це заявив віце-президент Туреччини Фуат Октай.

"Наразі відомо, що стався терористичний акт внаслідок підриву вибухівки зловмисником, який, за нашими оцінками, є жінкою. Ми втратили 6 людей, 4 з них - на місці події. У нас 81 поранений, двоє з них у тяжкому стані" , - розповів Октай.

За його словами, Туреччина знайде винуватця події "навіть якщо він вирушить на інший кінець світу" і той, хто стоїть за організацією теракту, буде притягнутий до відповідальності.