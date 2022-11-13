Кількість поранених внаслідок вибуху у Стамбулі різко збільшилася

Внаслідок вибуху в центрі Стамбула поранення різного ступеня тяжкості отримали понад 80 людей.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber, про це заявив віце-президент Туреччини Фуат Октай.
"Наразі відомо, що стався терористичний акт внаслідок підриву вибухівки зловмисником, який, за нашими оцінками, є жінкою. Ми втратили 6 людей, 4 з них - на місці події. У нас 81 поранений, двоє з них у тяжкому стані" , - розповів Октай.
За його словами, Туреччина знайде винуватця події "навіть якщо він вирушить на інший кінець світу" і той, хто стоїть за організацією теракту, буде притягнутий до відповідальності.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в центрі Стамбула на одній з найпопулярніших пішохідних вулиць Істікляль стався вибух.
За останніми даними, які озвучив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, було відомо про шістьох загиблих і 53 поранених внаслідок події.
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