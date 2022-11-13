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Количество раненых в результате взрыва в Стамбуле резко увеличилось

Фото: Фуат Октай, вице-президент Турции (twitter.com/fuatoktay)
Автор: Иван Носальский

В результате взрыва в центре Стамбула ранения разной степени тяжести получили более 80 человек.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

"На данный момент известно, что произошел террористический акт в результате подрыва взрывчатки злоумышленником, который, по нашим оценкам, является женщиной. Мы потеряли 6 человек, 4 из них - на месте происшествия. У нас 81 раненый, двое из них в тяжелом состоянии", - рассказал Октай.

По его словам, Турция найдет виновника происшествия "даже если он отправится на другой конец света" и тот, кто стоит за организацией теракта, будет привлечен к ответственности.

Напомним, ранее стало известно, что в центре Стамбула на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль произошел взрыв.

По последним данным, которые озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, было известно о шестерых погибших и 53 раненых в результате происшествия.

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СтамбулТурцияВзрыв