Кількість поранених внаслідок обстрілу Краматорська зросла до восьми

Кількість поранених внаслідок ракетного обстрілу Краматорська (Донецька область) зросла до восьми людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка.
"Росія продовжує терор. Наслідки обстрілу Краматорська касетними боєприпасами - 2 людини загинуло та 8 поранено (троє важких)", - йдеться у повідомленні.
Гончаренко зауважив, що окупанти обстріляли приватний сектор, сад Бернацького та територію двох комунальних підприємств. За попередньою інформацією, пошкоджено з десяток житлових будинків та 14 одиниць комунальної техніки.
У прокуратурі повідомили, що окупанти завдали удару по місту з РСЗВ "Ураган".
"Наразі на місці працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники. Досудове розслідування триває. Точна кількість потерпілих встановлюється", - повідомили у прокуратурі.
Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами. Внаслідок атаки двоє людей загинули, є поранені.
Раніше повідомлялось, що у Краматорську сьогодні вдень пролунали вибухи.
Пізніше стало відомо, що росіяни вдарили ракетами по околицях міста.
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