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Кількість поранених внаслідок обстрілу Краматорська зросла до восьми

Фото: обстріл Краматорська (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Дмитро Браславський

Кількість поранених внаслідок ракетного обстрілу Краматорська (Донецька область) зросла до восьми людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка.

"Росія продовжує терор. Наслідки обстрілу Краматорська касетними боєприпасами - 2 людини загинуло та 8 поранено (троє важких)", - йдеться у повідомленні.

Гончаренко зауважив, що окупанти обстріляли приватний сектор, сад Бернацького та територію двох комунальних підприємств. За попередньою інформацією, пошкоджено з десяток житлових будинків та 14 одиниць комунальної техніки.

У прокуратурі повідомили, що окупанти завдали удару по місту з РСЗВ "Ураган".

"Наразі на місці працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники. Досудове розслідування триває. Точна кількість потерпілих встановлюється", - повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами. Внаслідок атаки двоє людей загинули, є поранені.

Раніше повідомлялось, що у Краматорську сьогодні вдень пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що росіяни вдарили ракетами по околицях міста.

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