RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Число раненых в результате обстрела Краматорска возросло до восьми

Фото: Краматорская обстрел (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Дмитрий Браславский

Число раненых в результате ракетного обстрела Краматорска (Донецкая область) возросло до восьми человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко.

"Россия продолжает террор. Последствия обстрела Краматорска кассетными боеприпасами - 2 человека погибли и 8 ранены (трое тяжелых)", - говорится в сообщении.

Гончаренко отметил, что оккупанты обстреляли частный сектор, сад Бернацкого и территорию двух коммунальных предприятий. По предварительной информации, повреждено десяток жилых домов и 14 единиц коммунальной техники.

В прокуратуре сообщили, что оккупанты нанесли удар по городу с РСЗО "Ураган".

"В настоящее время на месте работают прокуроры, правоохранители и спасатели. Досудебное расследование продолжается. Точное количество потерпевших устанавливается", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, что российские оккупанты обстреляли Краматорск кассетными боеприпасами. В результате атаки два человека погибли, есть раненые.

Ранее сообщалось, что в Краматорске сегодня днем раздались взрывы.

Позже стало известно, что россияне ударили ракетами по окрестностям города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКраматорскДонбассДонецкая областьВойна в Украине