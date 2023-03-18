Число раненых в результате обстрела Краматорска возросло до восьми

Число раненых в результате ракетного обстрела Краматорска (Донецкая область) возросло до восьми человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко.

"В настоящее время на месте работают прокуроры, правоохранители и спасатели. Досудебное расследование продолжается. Точное количество потерпевших устанавливается", - сообщили в прокуратуре.

В прокуратуре сообщили , что оккупанты нанесли удар по городу с РСЗО "Ураган".

Гончаренко отметил, что оккупанты обстреляли частный сектор, сад Бернацкого и территорию двух коммунальных предприятий. По предварительной информации, повреждено десяток жилых домов и 14 единиц коммунальной техники.

"Россия продолжает террор. Последствия обстрела Краматорска кассетными боеприпасами - 2 человека погибли и 8 ранены (трое тяжелых)", - говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты обстреляли Краматорск кассетными боеприпасами. В результате атаки два человека погибли, есть раненые.

Ранее сообщалось, что в Краматорске сегодня днем раздались взрывы.

Позже стало известно, что россияне ударили ракетами по окрестностям города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.