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Число раненых в результате обстрела Краматорска возросло до восьми

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Краматорск, Суббота 18 марта 2023 18:39
Число раненых в результате обстрела Краматорска возросло до восьми Фото: Краматорская обстрел (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Дмитрий Браславский

Число раненых в результате ракетного обстрела Краматорска (Донецкая область) возросло до восьми человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко.

"Россия продолжает террор. Последствия обстрела Краматорска кассетными боеприпасами - 2 человека погибли и 8 ранены (трое тяжелых)", - говорится в сообщении.

Гончаренко отметил, что оккупанты обстреляли частный сектор, сад Бернацкого и территорию двух коммунальных предприятий. По предварительной информации, повреждено десяток жилых домов и 14 единиц коммунальной техники.

В прокуратуре сообщили, что оккупанты нанесли удар по городу с РСЗО "Ураган".

"В настоящее время на месте работают прокуроры, правоохранители и спасатели. Досудебное расследование продолжается. Точное количество потерпевших устанавливается", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, что российские оккупанты обстреляли Краматорск кассетными боеприпасами. В результате атаки два человека погибли, есть раненые.

Ранее сообщалось, что в Краматорске сегодня днем раздались взрывы.

Позже стало известно, что россияне ударили ракетами по окрестностям города.

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