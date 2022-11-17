Число раненых в результате обстрела Днепра возросло. Зеленский показал видео момента взрыва

Число пострадавших в результате ракетного удара по одному из предприятий в Днепре возросло до 14 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Среди раненых также есть 15-летняя девочка. Все пострадавшие находятся в больницах города.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео момента взрыва в Днепре.

"Вот еще одно подтверждение из Днепра, как террористы хотят мира. Утро. Мирный город и желание людей жить привычной жизнью. Ехать на работу, по делам. Ракетный удар! Государство-террорист действительно хочет принести украинцам лишь больше боли и страданий", - написал он.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко также показал последствия вражеских обстрелов Днепра.

Он также отметил, что в результате атаки были повреждены жилые дома.

Напомним, сегодня утром россияне нанесли ракетный удар по одному из предприятий в Днепре. Там вспыхнул сильный пожар.

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