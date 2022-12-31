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Кількість поранених у Миколаєві зросла до шести людей

Фото: кількість поранених у Миколаєві зросла до шести людей (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Миколаєві шестеро людей зазнали поранень внаслідок обстрілу російських окупантів 31 грудня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Трьох з поранених було госпіталізовано, ще трьом надали допомогу на місці.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Миколаєва в одному з районів виникла пожежа.

Зараз рятувальники гасять пожежу на орієнтовній площі 150 кв. м. Там працює 5 одиниць техніки ДСНС та 25 рятувальників.

Також у місті було пошкоджено автомобіль.

РБК-Україна повідомляло, що повітряну тривогу наразі оголошено по всій території України. Усі подробиці щодо ракетної атаки росіян - читайте за посиланням.

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