Число раненых в Николаеве возросло до шести человек

Трое из раненых были госпитализированы, еще троим оказали помощь на месте.

Напомним, в результате обстрела Николаева в одном из районов возник пожар.

В настоящее время спасатели тушат пожар на ориентировочной площади 150 кв. м. Там работает 5 единиц техники ГСЧС и 25 спасателей.

Также в городе был поврежден автомобиль.

РБК-Украина сообщало, что воздушная тревога сейчас объявлена по всей территории Украины. Все подробности относительно ракетной атаки россиян - читайте по ссылке.

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