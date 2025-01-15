Число раненых в Краматорске снова выросло: видео первых минут после обстрела
До 9 человек возросло количество раненых в Краматорске. Авиабомба россиян попала в многоэтажку в спальном районе города 15 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет, полицию Донецкой области.
"Пострадавших в результате авиаудара среди гражданского населения девять человек, в том числе 2 детей", - говорится в сообщении горсовета.
По данным МВА, пострадавшие получили квалифицированную медицинскую помощь и направлены на лечение в стационары города или, с разрешения врачей, домой.
Кадры первых минут после обстрела
В первые минуты после обстрела на помощь раненым пришли парамедики полиции и группа "Белый ангел".
Последствия обстрела Краматорска
Попадание произошло в многоквартирный жилой дом, в результате чего разрушена часть внешней стены и межэтажного перекрытия.
Кроме того, в результате авиаудара, разрушено остекление окон 18 многоквартирных жилых домов, трех учебных заведений, одного учреждения культуры и инфраструктурного объекта.
Атака РФ на Краматорск
Российская армия нанесла удар по городу Краматорск Донецкой области 15 января. Почти сразу стало известно о раненых. Сначала сообщалось о трех раненых, в том числе 6-летняя девочка.
Позже количество раненых начало расти. До этого сообщалось о 8 раненых.
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