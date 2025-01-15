Число раненых в Краматорске снова выросло: видео первых минут после обстрела

До 9 человек возросло количество раненых в Краматорске. Авиабомба россиян попала в многоэтажку в спальном районе города 15 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет, полицию Донецкой области.

"Пострадавших в результате авиаудара среди гражданского населения девять человек, в том числе 2 детей", - говорится в сообщении горсовета.

По данным МВА, пострадавшие получили квалифицированную медицинскую помощь и направлены на лечение в стационары города или, с разрешения врачей, домой.

Кадры первых минут после обстрела

В первые минуты после обстрела на помощь раненым пришли парамедики полиции и группа "Белый ангел".

Последствия обстрела Краматорска

Попадание произошло в многоквартирный жилой дом, в результате чего разрушена часть внешней стены и межэтажного перекрытия.

Кроме того, в результате авиаудара, разрушено остекление окон 18 многоквартирных жилых домов, трех учебных заведений, одного учреждения культуры и инфраструктурного объекта.