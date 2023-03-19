Кількість поранених у Краматорську знову зросла: в ОВА показали наслідки ракетного удару

У Краматорську після російського обстрілу касетними боєприпасами у суботу, 18 березня, кількість поранених збільшилась із дев'яти до десяти громадян. Внаслідок ворожої атаки двоє людей загинули.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на голову Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка у Telegram.
За даними медиків, деякі поранені у тяжкому стані. В ОВА уточнювали, що загарбники під час обстрілу міста касетними боєприпасами поцілили у парк Бернацького та ритуальну службу.
"Щонайменше 2 загиблих і 10 поранених внаслідок обстрілу Краматорська", - пише чиновник.
Також Кириленко зазначає, що російські військові усвідомлено та цілеспрямовано вбивають мирних громадян.
"Залишатися на Донеччині небезпечно. Евакуюйтеся!" - пише він.
Відео: наслідки російського обстрілу Краматорська 18 березня
Нагадаємо, у суботу, 18 березня, війська РФ обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами. Внаслідок ворожої атаки двоє людей загинули, були поранені. Пізніше стало відомо, що росіяни вдарили ракетами по околицях міста.
Увечері в ДСНС повідомили, що кількість поранених внаслідок ракетного обстрілу Краматорська зросла до дев'яти людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.