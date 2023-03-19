Кількість поранених у Краматорську знову зросла: в ОВА показали наслідки ракетного удару

За даними медиків, деякі поранені у тяжкому стані. В ОВА уточнювали, що загарбники під час обстрілу міста касетними боєприпасами поцілили у парк Бернацького та ритуальну службу.

"Щонайменше 2 загиблих і 10 поранених внаслідок обстрілу Краматорська", - пише чиновник.

Також Кириленко зазначає, що російські військові усвідомлено та цілеспрямовано вбивають мирних громадян.

"Залишатися на Донеччині небезпечно. Евакуюйтеся!" - пише він.

Відео: наслідки російського обстрілу Краматорська 18 березня