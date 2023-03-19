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Число раненых в Краматорске снова возросло: в ОВА показали последствия ракетного удара

Фото: в Краматорске увеличилось количество раненых после российского обстрела (скриншот с видео youtube.com)
Автор: Владимир Костырин

В Краматорске после российского обстрела кассетными боеприпасами в субботу, 18 марта, количество раненых увеличилось с девяти до десяти граждан. В результате вражеской атаки два человека погибли.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко в Telegram.

По данным медиков, некоторые раненые в тяжелом состоянии. В ОВА уточняли, что захватчики во время обстрел города кассетными боеприпасами попали в парк Бернацкого и ритуальную службу.

"По меньшей мере 2 погибших и 10 раненых в результате обстрелов Краматорска", - пишет чиновник.

Также Кириленко отмечает, что российские военные осознанно и целенаправленно убивают мирных граждан.

"Оставаться в Донецкой области опасно. Эвакуируйтесь!" - пишет он.

Видео: последствия российского обстрела Краматорска 18 марта

Напомним, в субботу, 18 марта, войска РФ обстреляли Краматорск кассетными боеприпасами. В результате вражеской атаки два человека погибли, были раненые. Позже стало известно, что россияне ударили ракетами по окрестностям города.

Вечером в ГСЧС сообщили, что количество раненых в результате ракетных обстрелов Краматорска возросло до девяти человек.

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