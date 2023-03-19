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Кількість поранених у Краматорську знову зросла: в ОВА показали наслідки ракетного удару

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Краматорськ, Неділя 19 березня 2023 01:49
Кількість поранених у Краматорську знову зросла: в ОВА показали наслідки ракетного удару Фото: у Краматорську побільшало поранених після російського обстрілу (скриншот з відео youtube.com)
Автор: Володимир Костирін

У Краматорську після російського обстрілу касетними боєприпасами у суботу, 18 березня, кількість поранених збільшилась із дев'яти до десяти громадян. Внаслідок ворожої атаки двоє людей загинули.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на голову Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка у Telegram.

За даними медиків, деякі поранені у тяжкому стані. В ОВА уточнювали, що загарбники під час обстрілу міста касетними боєприпасами поцілили у парк Бернацького та ритуальну службу.

"Щонайменше 2 загиблих і 10 поранених внаслідок обстрілу Краматорська", - пише чиновник.

Також Кириленко зазначає, що російські військові усвідомлено та цілеспрямовано вбивають мирних громадян.

"Залишатися на Донеччині небезпечно. Евакуюйтеся!" - пише він.

Відео: наслідки російського обстрілу Краматорська 18 березня

Нагадаємо, у суботу, 18 березня, війська РФ обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами. Внаслідок ворожої атаки двоє людей загинули, були поранені. Пізніше стало відомо, що росіяни вдарили ракетами по околицях міста.

Увечері в ДСНС повідомили, що кількість поранених внаслідок ракетного обстрілу Краматорська зросла до дев'яти людей.

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