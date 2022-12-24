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Кількість поранених у Херсоні зросла до 58 осіб

Фото: кількість поранених у Херсоні зросла до 58 осіб (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість поранених через обстріл Херсона у суботу, 24 грудня, зросла з 35 до 58 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Станом на зараз відомо про 58 поранених, з них 18 - важких, 7 людей загинули", - написав він.

За його словами, місто обстріляли із "Градів".

Як повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, росіяни завдали удару по центру міста.

"Атакували ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі - місця, де перебуває найбільше людей", - додав він.

Обстріл Херсона

24 грудня окупанти обстріляли Херсон. Спочатку було відомо про 5 загиблих та 20 поранених. На атаку міста вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Пізніше кількість поранених зросла до 35 осіб, кількість загиблих - до 8.

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ХерсонОбстріл