Количество раненых в Херсоне выросло до 58 человек

"По состоянию на данный момент известно о 58 раненых, из них 18 - тяжелых, 7 человек погибли", - написал он.

По его словам, город обстреляли из "Градов".

Как сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, россияне нанесли удар по центру города.

"Атаковали рынок, торговый центр, жилые дома, админздания - места, где находятся больше всего людей", - добавил он.

Обстрел Херсона

24 декабря оккупанты обстреляли Херсон. Изначально было известно о 5 погибших и 20 раненых. На атаку города уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Позже количество раненых возросло до 35 человек, а количество погибших - до 8.