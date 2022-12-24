Кількість поранених через обстріл Херсона різко зросла
Фото: кількість поранених через обстріл Херсона різко зросла (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Кількість постраждалих через обстріл Херсона побільшало до 35 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.
"Внаслідок російського терору, станом на зараз, відомо про 35 поранених, 16 з них знаходяться у важкому стані", - розповів він.
Як повідомлялося, окупанти обстріляли Херсон у суботу, 24 грудня. Спочатку було відомо про 5 загиблих та 20 поранених. На атаку міста вже відреагував президент України Володимир Зеленський.
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