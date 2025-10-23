Кількість пенсіонерів в Україні скоротилася: у яких областях їх найбільше

Де найбільше пенсіонерів

За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів було в Дніпропетровській області - 867,1 тисячі осіб. Крім того, у Києві 745,0 тисяч пенсіонерів, у Харківській області - 688,4 тисячі, у Львівській області - 664,2 тисячі, у Донецькій області - 593,7 тисячі осіб.

Інформація про чисельність одержувачів пенсій через банки та виплатні об'єкти поштового зв'язку за вересень 2025 року (тисяч осіб)



Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8 млн 360,8 тисячі. Решта 1 млн 842,7 тисячі пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок.

Одержувач виплати самостійно обирає спосіб отримання виплати, включно з будь-яким з уповноважених банків. Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України.

Рейтинг банків

Станом на 1 жовтня 2025 року частка ПриватБанку у виплаті пенсій становить 58,4%. У цьому держбанку отримують гроші 4,879 млн осіб. На другому місці державний Ощадбанк (31,0%, пенсії отримують 2,595 млн осіб).

У банку іноземної банківської групи Райффайзен Банк пенсії отримують 298,8 тисячі осіб (3,6%). В інших банках отримують гроші 587,8 тисячі осіб (7,0%).



За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-вересень 2025 року склала 509 млрд гривень, що на 11,5% більше, ніж у 2024 році (456 млрд гривень).

