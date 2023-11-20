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Кількість офіційних безробітних в Україні вперше в історії впала нижче 100 тисяч

Україна, Понеділок 20 листопада 2023 14:46
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Кількість офіційних безробітних в Україні вперше в історії впала нижче 100 тисяч Фото: В Україні залишилося менше 100 тисяч безробітних на обліку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рівень офіційного безробіття в Україні впав до чергового історичного мінімуму. Кількість зареєстрованих безробітних у жовтні впала до 97,3 тисяч, серед яких 72,1 тисяч - жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби зайнятості, які публікує НБУ.

За офіційними даними, рік тому в Україні було 239,1 тисяч безробітних.

Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 194,7 до 38,6 тисяч осіб.

Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) у жовтні становить 55,4 тисяч (зростання за місяць на 2,1 тисячі). Навантаження одне вільне місце становить 2,0.

Офіційне та реальне безробіття

Нагадаємо, під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів.

Водночас Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 1000 гривень до 1500 гривень. Біженці будуть отримувати 2500 гривень.

За прогнозом НБУ, рівень безробіття у 2023 році за методологією Міжнародної організації праці становитиме 19,1% порівняно із 21,1% у 2022 році. Це означає, що роботу шукають понад 2 млн українців. Зайнятість поступово зростає завдяки відновленню економічної активності та збільшенню попиту на робочу силу. Це

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