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Количество официальных безработных в Украине впервые в истории упало ниже 100 тысяч

Украина, Понедельник 20 ноября 2023 14:46
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Количество официальных безработных в Украине впервые в истории упало ниже 100 тысяч Фото: В Украине осталось менее 100 тысяч безработных на учете (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Уровень официальной безработицы в Украине упал до очередного исторического минимума. Количество зарегистрированных безработных в октябре упало до 97,3 тысячи, среди которых 72,1 тысячи - женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы занятости, которые публикует НБУ.

По официальным данным, год назад в Украине было 239,1 тысячи безработных.

Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год со 194,7 до 38,6 тысяч человек.

Потребность работодателей в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) в октябре составляет 55,4 тысячи (рост за месяц на 2,1 тысячи). Нагрузка на одно свободное место составляет 2,0.

Официальная и реальная безработица

Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней.

В то же время, Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 1000 гривен до 1500 гривен. Беженцы будут получать 2500 гривен.

По прогнозу НБУ, уровень безработицы в 2023 году по методологии Международной организации труда составит 19,1% по сравнению с 21,1% в 2022 году. Это означает, что работу ищут более 2 млн украинцев. Занятость постепенно растет благодаря возобновлению экономической активности и увеличению спроса на рабочую силу. Это

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