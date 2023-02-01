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Кількість обстрілів знизилась: очільник Авдіївки про бойові дії навколо міста

Фото: Авдіївка (t me pavlokyrylenko_donoda
Автор: Дмитро Браславський

Кількість обстрілів Авдіївки (Донецька область) останніми днями зменшилась. Проте у саме місто регулярно намагаються зайти диверсійні групи ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі національного телемарафону.

"Останні три дні реально якесь таке затишшя. Яке дуже сильно напружує. Тим більш коли маємо розуміння, що відбувається за лінією фронту", - йдеться у повідомленні.

Барабаш зазначив, що минулої доби окупанти лише шість разів обстріляли місто. Ще п’ять днів тому фіксували від 30 до 40 ворожих атак за добу. Бойові дії тривають в Авдіївській громаді, а вночі до міста намагались зайти диверсійні групи окупантів.

За словами очільника Авдіївки, у місті залишилось майже 2500 цивільних жителів. У самому місті не працює електрика та водогін, а також не подається опалення. Дорога в Авдіївку прострілюється окупантами, але владі вдалося зробити запаси гуманітарної допомоги заздалегідь.

Нагадаємо, що у четвер, 26 січня, російські військові атакували Бахмут та Авдіївку у Донецькій області. Внаслідок атаки загинуло три людини.

У Донецькій області по всій лінії фронту відчувається суттєве загострення. Росіяни посилили обстріли по Вугледару та Авдіївці.

Російські окупанти сьогодні, 25 січня, обстріляли Авдіївку з "Градів". Загарбники били по житлових кварталах міста.

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