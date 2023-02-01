Кількість обстрілів знизилась: очільник Авдіївки про бойові дії навколо міста

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі національного телемарафону.

"Останні три дні реально якесь таке затишшя. Яке дуже сильно напружує. Тим більш коли маємо розуміння, що відбувається за лінією фронту", - йдеться у повідомленні.

Барабаш зазначив, що минулої доби окупанти лише шість разів обстріляли місто. Ще п’ять днів тому фіксували від 30 до 40 ворожих атак за добу. Бойові дії тривають в Авдіївській громаді, а вночі до міста намагались зайти диверсійні групи окупантів.

За словами очільника Авдіївки, у місті залишилось майже 2500 цивільних жителів. У самому місті не працює електрика та водогін, а також не подається опалення. Дорога в Авдіївку прострілюється окупантами, але владі вдалося зробити запаси гуманітарної допомоги заздалегідь.