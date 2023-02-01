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Количество обстрелов снизилось: глава Авдеевки о боевых действиях вокруг города

Фото: Авдеевка (t me pavlokyrylenko_donoda
Автор: Дмитрий Браславский

Количество обстрелов Авдеевки (Донецкая область) в последние дни уменьшилось. Однако в сам город регулярно пытаются войти диверсионные группы врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире национального телемарафона.

"Последние три дня реально какое-то такое затишье. Которое очень сильно напрягает. Тем более, когда имеем понимание, что происходит по линии фронта", - говорится в сообщении.

Барабаш отметил, что за прошедшие сутки оккупанты лишь шесть раз обстреляли город. Еще пять дней назад фиксировали от 30 до 40 вражеских атак в сутки. Боевые действия продолжаются в Авдеевской общине, а ночью в город пытались войти диверсионные группы оккупантов.

По словам главы Авдеевки, в городе осталось около 2500 гражданских жителей. В самом городе не работает электричество и водопровод, а также отопление не подается. Дорога в Авдеевку простреливается оккупантами, но власти удалось сделать запасы гуманитарной помощи заранее.

Напомним, что в четверг, 26 января, российские военные атаковали Бахмут и Авдеевку в Донецкой области. В результате атаки погибли три человека.

В Донецкой области по всей линии фронта ощущается существенное обострение. Россияне усилили обстрелы по Угледару и Авдеевке.

Российские оккупанты сегодня, 25 января, обстреляли Авдеевку из "Градов". Захватчики избивали по жилым кварталам города.

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