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У Польщі напали на двох дітей через українську мову

09:18 17.08.2026 Пн
2 хв
Діти постраждали не лише психологічно, але й отримали фізичні травми
aimg Олена Чупровська
У Польщі напали на двох дітей через українську мову Фото: У польському парку побили дітей-українців за розмову рідною мовою (Getty Images)
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У польському Бидгощі двоє дітей-українців зазнали нападу дорослих лише за розмову рідною мовою у парку біля вокзалу. Їм погрожували розправою та завдали фізичних травм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генерального консульства України в Гданську.

Що сталося у Бидгощі

14 серпня в парку біля залізничного вокзалу польського міста Бидгощ двоє неповнолітніх українців - 14-річна дівчина та її 12-річний брат - зазнали нападу дорослих людей. Причина нападу - діти розмовляли між собою українською мовою.

Нападниками виявилися чоловік і жінка, які прогулювалися з невеликою собакою. Вони не лише нецензурно лаялися й погрожували дітям розправою на ґрунті національної неприязні, а й застосували фізичну силу.

  • Дитині викрутили руку.
  • Зламали її іграшковий дрон.
  • Кинули уламками дрона у хлопця, через що той отримав подряпини.

Як відреагувало консульство

Генеральне консульство України в Гданську тримає справу на особливому контролі. Консули постійно на зв'язку з матір'ю постраждалих дітей і надають їй необхідну консульсько-правову підтримку.

За фактом нападу вже подано заяву до поліції, правоохоронці розшукують нападників.

Найголовніше - фізичному здоров'ю дітей нічого не загрожує, хоча вони пережили сильний емоційний стрес.

Консульство закликало свідків звернутися до поліції

Якщо хтось був свідком інциденту в парку біля вокзалу або має інформацію про нападників, у консульстві просять невідкладно звернутися до поліції.

У відомстві рішуче засудили прояви ксенофобії. Питання протидії нетерпимості й безпеки українців стане одним із ключових на запланованій найближчими днями зустрічі консульства з керівництвом Поморського воєводства, мерами міст та комендантами поліції.

Напади на українців у Польщі: що відомо

Подібні випадки в Польщі трапляються не вперше.

Наприклад, 5 серпня в Кракові чоловік погрожував двом українцям і вдарив жінку в обличчя.

Польська поліція розпочала розслідування, а Генеральне консульство України засудило інцидент і закликало не ігнорувати випадки агресії.

Як повідомляло РБК-Україна, ці та інші випадки спровокували масові протести - у 22 містах Польщі пройшли акції під гаслом "Не будь байдужим".

Учасники вимагали від влади жорсткіших заходів для захисту іноземців від насильства.

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